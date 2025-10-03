Тотален прецедент в "Стани богат"! Дори Ники Кънчев не можа да повярва

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Тотален прецедент, какъвто никой до момента не е виждал, се случи в "Стани богат".

Антон Иванов е IT-специалист, който обяснява за работата си следното - давам акъл и юркам хората да правят нещата по определен начин, това ми е работата. А на въпрос защо досега никой не е взел голямата награда в шоуто, той отговаря чистосърдечно: "може би сте ме чакали мен".

Още на първия въпрос Антон започна да разсъждава подробно, но изненадата дойде на третия въпрос за 300 лева.

От какъв човек очаквате да получите много дълго и скучно писмо:

- от меломан

- от библиоман

- от графоман

- от киноман

Меломан е човек, който обича музика, така че не го свързвам писмо. Киноман е човек, който обича кино, така че и него не го свързвам с писмо. Графоман, чество казано, не знам какво е. А библиоманът обича Библията, коментира участникът.

Това е много интересен отговор, който заслужава нашите аплодисменти, браво, коментира водещият на шоуто Ники Кънчев.

Библиотеката е място, където се държат само библии? Имаш уникално чувство за хумор, допълни той.

Как ще постъпиш в тази ситуация, попита Кънчев на ръба на объркването си.

А участникът попита: Граф, графо - какъв е този човек? И заяви, че иска жокер 50 на 50.

Компютърът избра да заложи и на лесен избор - меломан срещу графоман и Антон уцели верният отговор във въпрос за 300 лева.

