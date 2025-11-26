Тотализаторът остава държавен, засега

Булфото

Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор, който да има нужния опит в лотарията, както и концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното, което е 240 млн. лв. Това каза на брифинг в Народното събрание депутатът Драгомир Стойнев от "БСП-Обединена левица" по повод предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия за 15 години. Другото изискване е всички работни места да бъдат запазени, допълни той. Ако едно от тези условия не се случи, няма да продължим напред, каза още Стойнев, цитиран от БТА. По думите му някои хора пазят хазартен бизнес, който прави печалба от два милиарда лева, всички са се загрижили за тях, а никой не се интересува, че държавната лотария прави печалба от 120 милиона лева, добави Стойнев. Тотото не се източва, основната идея е да се генерират по-големи печалби за българския спорт и за българската младеж, каза Стойнев в отговор на въпрос как би коментирал упреците на опозицията, че тотализаторът се източва. Начинът, по който тотото се управлява, трябва да бъде променен и модернизиран, допълни Стойнев.

През последните 10 месеца екипът на Министерството на младежта и спорта направи анализ на дейността на Българския спортен тотализатор, каза министърът на младежта и спорта Иван Пешев. Оборотът на хазартния бизнес в страната е 44 млрд. лв., 2 млрд. лв. са печалбите, а тотото генерира едва 70 млн. лв. Това е причината с колегите от Съвета за съвместно управление да предприемем тази стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, за спортна инфраструктура, за младежка политика. По този начин ще дадем възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на Българския спортен тотализатор, като ясно заявяваме, че се търсят големи международни компании. Всички служители на тотализатора трябва да бъдат спокойни, че ще запазят работните си места и ще бъдат увеличени поне двойно. Цялата концесионна такса, която бъде определена, ще влиза в бюджета на Министерството на младежта и спорта, за всички спортни федерации ще има двойно увеличен бюджет, каза още той.Инвестициите, които трябва да направи тотализаторът за нов софтуер, за нови пунктове, за хардуер, са стотици милиони, но държавното предприятие не генерира такъв приход, за да може да реализира успешно този бизнес модел, каза още министър Пешев.

Делян Добрев (ГЕРБ – СДС) подкрепи становището на Драгомир Стойнев и посочи, че не разбира опозицията, която не подкрепя единствената дясна мярка в този бюджет – концесионирането на тотото. По думите му в държавата трябва да се концесионира всичко, което е възможно, защото държавата е доказала, че не е добър стопанин през последните 40 години. Имаме съмнение за лобизъм от страна на опозицията в полза на частните оператори, добави Добрев. Не знам друг сектор в България, освен банките, който да прави печалба от два милиарда лева, допълни той. „С два милиарда печалба могат да се купят много депутати и ми се струва, че точно това се случва, защото не разбирам как може уж десни партии да са против концесионирането“, каза още Добрев. Той даде пример с концесията на летището в София, което не се е променило в негативна посока, повече пари влизат в държавния бюджет, повече полети се осъществяват.

Офшорни компании няма да могат да кандидатстват за каквито и да било концесии, каза Йордан Цонев от ПГ на „ДПС – Ново начало“. На въпрос дали от ПГ на „Има такъв народ“ ще подкрепят концесията, Цонев отговори, че вероятно ще подкрепят концесията, но при подписването са казали, че не са информирани в детайли и са помолили да им се даде време за решение.

