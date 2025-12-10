Тотнъм с третата победа в Шампионската лига

снимка: снимка: Пиксабей

Тотнъм постигна третата си победа в Шампионската лига през този сезон, след като надигра с 3:0 Славия (Прага) у дома. С този успех "шпорите" вече имат 11 точки, с които се изкачиха на деветото място във временното класиране. Автогол на Давид Зима (26') и попадения от дузпи на Мохамед Кудус (50') и Чави Симонс (79') донесоха заслужената победа на лондончани, предаде Спортал.

Томас Франк бе направил две промени в състава си в сравнение с мача с Брентфорд през уикенда. Рандал Коло Муани и Родриго Бентанкур отстъпиха местата си на Уилсон Одобер и Жоао Палиня. Матис Тел, който замени контузения Доминик Соланке в списъка на Тотнъм за Шампионска лига, остана на пейката за началото. Ричарлисон водеше атаката.

Степан Халупек и Юсуфа Санянг се завърнаха с стартовия състав на Славия (Прага), след като пропуснаха последния шампионатен мач. Моймир Хитил бе предпочетен да започне на върха на атаката пред Хори.

Преди началото на двубоя бившият капитан на "шпорите" Хюн-Мин Сон, който присъстваше на мача с идеята със закъснение да се сбогува с феновете на отбора, получи плакет и овациите на привържениците.

