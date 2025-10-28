Тото: Всеки ден имаме и положителни примери

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Всяка седмица имаме примери за насилие сред децата, но също така имаме и примери за техните успехи, които са на световно ниво. Това заяви в „Преди обед” по bTV водещият на подкаст и рапър Тото. Той коментира, че не трябва да виждаме само отрицателните тенденции в поведението на младите българи, като атаките с ножове и лютиви спрейове. Според него има много вдъхновяващи постижения, за които трябва да се говори повече.

Тото специално отличи сноубордистката Малена Замфирова, която само на 15 вече е в елита на този спорт при жените и носи медали на България. Не по-малки са постиженията и на брат ѝ Тервел Замфиров, а подготовката им е дело на техния баща.

Рапарът подчерта, че това е пореден пример, че семейството преди всичко оформя характера и заниманията на един млад човек и всички трябва да сме отговорни към това, което показваме пред децата си.

