Тотото ще приема залози само в евро

снимка Булфото

На 2 януари, първият ден, в който тотото започна да приема залози за тиража за 4 януари само в евро. Решението за това е взето преди повече от година и се отнася за всички хазартни оператори.

"Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за хазарта хазартните игри се провеждат със залози и печалби само в евро“. Това съобщават от Българския спортен тотализатор.

Промените, с които се въвежда единствено приемането на залози в евро, са приети в преходните и заключителни разпоредби на Закона за въвеждане на еврото в България през август 2024 година. С него беше решено в чл. 3, ал. 4 на Закона за хазарта да бъдат премахнати думите "в български левове“. Така от първите дни на 2026 година в тото пунктовете се приема плащане само в евро.

От БСТ потвърждава, че залози се приемат в евро и печалби се изчисляват и изплащат в евро. До 4.01, когато от 18:45 часа ще се проведе първият за 2026 г. тираж, всички системи ще работят в пълен синхрон, предаде днес.бг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!