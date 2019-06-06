Това е британецът, убил българин след финала на Шампионска лига

Убийството на 51-годишния българин Венцислав Маргинов след финала на Шампионска лига между Тотнъм и Ливърпул (0:2) разтърси повечето водещи ежедневници на Острова и в България, пише факти.бг.

Впоследствие се оказа, че нашият сънародник бил нападнат от група мъже, докато се прибирал заедно с двамата си синове от мястото, където наблюдавали мача в Саутпорт, Мърсисайд. Инцидентът се случил в близост до хотел "Скарибрик" на "Лорд Стрийт", а дни след това Маргинов починал от раните си в болница.

Таблоидите във Великобритания разпространиха и снимки на убиеца. Той е 31-годишният Джеймс Питър Джелинг. Родом е от Хемптън Роуд. Британецът се е изправил пред съда във вторник и към момента е задържан под стража. Съучастникът му е освободен под гаранция.

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