Това е първият участник в сезон 8 на "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Стана ясно как изглежда и какво е името на първия участник в сезон 8 на "Игри на волята". Това е Николай Бенковски, който си спечели мястото в риалити съревнованието, което ще бъде заснето и излъчено по Нова телевизия след година.

Той завоюва правото на кастинг битка срещу един от най-противоречивите участници в екстремната надпревара до сега - Симеон Кралев.

Двамата се бориха на Арената, като и за Кралев имаше голям залог. Ако бе спечелил той щеше да си гарантира запазено място в "Игри на волята All Stars".

Победителят Николай Бенковски е боксьор, скиор, спасител, приключенец и истински покорител на всякакви физически изпитания​.

В съревнованието днес имаше и трети залог. Той бе към Завоевателите. Те трябваше да изберат един от двамата, на когото да заложат и ако техния избор спечели, то това ще им донесе дивиденти.

Те заложиха на Бенковски, той спечели и така те получиха голямо предимство в битката за територия в понеделник.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!