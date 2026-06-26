"Това е смела постъпка! Това е правилно!": Патриарх Даниил одобри намерението на Румен Радев за отмяна на санкциите срещу патриарх Кирил

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Преди заседанието на Светия Синод патриарх Даниил коментира намерението на президента Румен Радев да бъдат свалени санкциите срещу руския патриарх Кирил.

"Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение“, заяви патриарх Даниил, цитиран от БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

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