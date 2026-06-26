"Това е смела постъпка! Това е правилно!": Патриарх Даниил одобри намерението на Румен Радев за отмяна на санкциите срещу патриарх Кирил
Булфото
Преди заседанието на Светия Синод патриарх Даниил коментира намерението на президента Румен Радев да бъдат свалени санкциите срещу руския патриарх Кирил.
"Това е смела постъпка и не мисля, че санкциите спрямо главата на една поместна православна църква постигат този ефект и интерес, който налагащите ги вероятно са целели. Това е правилно решение“, заяви патриарх Даниил, цитиран от БНТ.
Редактор "Екип на Петел",
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