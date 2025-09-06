Това е царството на карталите у нас

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Източните Родопи, района на Маджарово е тази част от страната, която неслучайно се наричат царството на лешоядите, обясни журналистът на Нова телевизия Николай Василковски.

Много от тези забележителни величествени птици гнездят именно по скалите, които виждате.

Поредните шест черни лешояда или така наречените картали, вече се подготвят за адаптация.

Адаптационната волиера, се намира съвсем близо до Маджарово и реално подготвя птиците за техния живот, обясни още той.

Черният лешояд, наричан още и картал, е едър представител на семейство Ястребови. Дължината на тялото му е 110 – 120 см, размах на крилете 265 – 300 см и тежи 6,3 – 12,5 кг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!