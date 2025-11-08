Това е видеото, което показва изчезналата Стефани край хижа "Алеко"

Кадри Фейсбук, Hristin Angeloff

Видео, споделено като коментар в публикация на страницата на Планинската спасителна служба, показва изчезналата Стефани край хижа "Алеко" на Витоша, посочва bTV.

Според коментара кадрите са от 7 ноември сутринта. В тях се вижда как момиче с описанието, дадено за Стефани - дълго бяло яке и туристически обувки, се движи около хижата и неспокойно се оглежда.

По-рано беше съобщено, че спасителните екипи вече са се пренасочили в тази част на планината.

Предстои в района да бъде пуснат и дрон.

Преди това беше съобщено, че Стефани е видяна и по маршрута на ултрамаратона "Витоша 100".

Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни.

Вече втори ден се издирва момичето, изчезнало във Витоша. По-рано сутринта 8 кучета обходиха районите, след това се включиха и доброволците. Планинската спасителна служба раздаде и задачите на присъединилите се към издирването хора, които са решили да помогнат.

Вчера беше съобщено, че Стефани е последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна", когато е тръгнала да се качва нагоре към планината.

По думите на майка ѝ момичето има опит в планината, любимите ѝ места за разходка са хижа и връх „Камен дел”, Копитото, Боянски водопад и други.

Стефани е с черна къса коса и е висока около 1,70 см. Няма в себе нито лични документи, нито пари, нито телефон, нито челник, за да вижда през нощта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!