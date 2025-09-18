Това са номинациите на Феномените в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Номинациите на Феномените станаха ясни след среща с водещата Ралица Паскалева.

7 гласа отидоха за Алекс, Наталия получи 5, а Калин - 3.

След провеждането на първия племенен съвет снощи, застрашените от елиминации участници са инфлуенсърката Гергана, мениджърът на таланти Тянко и бизнесдамата Александра от Завоевателите.

Нов епичен сблъсък на капитаните ще се проведе на Арената на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Освен за своята чест, индивидуална победа и потенциална награда обаче, тримата лидери на враждуващите племена - Ивайло, Иван и Лапунов ще се борят и за нещо още по-важно - правото да спасят един от номинираните воини в надпреварата.

Междувременно второто издание на Съвета на осъдените ще приветства номинираните състезатели, където ще бъдат определени и тримата бойци, които ще се изправят един срещу друг в решаваща битка за спасение.

