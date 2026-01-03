Товарен автомобил блъсна и уби човек тази сутрин край Елена

снимка: Булфото

Мъж на 64-години е загинал при катастрофа. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни за Фокус, че инцидентът е станал тази сутрин в еленското село Руховци.



"По първоначална информация товарен автомобил е блъснал пешеходец при маневра на заден ход. Той е починал на място", посочват от полицията.



Причините са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

