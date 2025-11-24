Товарен автомобил се самозапали в движение край Хасково, има загинал
Булфото
Шофьор е загинал при пътен инцидент със самозапалил се товарен автомобил до хасковското село Горно Войводино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. Сигналът за инцидента е получен в 05:05 часа тази сутрин.
На входа на селото влекач е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавка и се е самозапалил. От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.
Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.
