Товарен автомобил се самозапали в движение край Хасково, има загинал

Шофьор е загинал при пътен инцидент със самозапалил се товарен автомобил до хасковското село Горно Войводино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. Сигналът за инцидента е получен в 05:05 часа тази сутрин.

На входа на селото влекач е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавка и се е самозапалил. От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.

Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.

