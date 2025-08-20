Товарен кораб потъна край бреговете на остров Крит

кадър: Гугъл мапс

Товарен кораб, плаващ под флага на Сиера Леоне, е потънал почти изцяло близо до пристанището Кириамади в североизточната част на остров Крит, като единствено носът му се вижда над водата, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

По информация на гръцките власти корабът, носещ името „MN KOSTAS“, е заседнал на картографиран риф в нощта на 24 юли, докато е превозвал голямо количество гипс от Сития (о-в Крит) за ливанската столица Бейрут.

След засядането на кораба 14-те членове на екипажа били откарани до пристанището в Сития, а фирма извършила операции по изпомпване на горивата и смазочните материали, разтоварване на товара и запечатване на отделенията на кораба.

Към момента властите са класифицирали кораба като потънал при корабокрушение, а на компанията, която е собственик на плавателния съд, е наредено да го отстрани заради рискове за корабоплаването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!