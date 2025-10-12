Товарен влак прегази железничар на гара Мездра

снимка Булфото

Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнява длъжността "ревизор вагони".

Инцидентът е станал на гара Мездра, при неясни обстоятелства.

На път за болницата служителят е починал, предаде Нова тв.

