Товарен влак прегази железничар на гара Мездра
12.10.2025 / 14:37 0
снимка Булфото
Частна товарна композиция е прегазила служител на БДЖ, изпълнява длъжността "ревизор вагони".
Инцидентът е станал на гара Мездра, при неясни обстоятелства.
На път за болницата служителят е починал, предаде Нова тв.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!