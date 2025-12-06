Той е българин и постави световен рекорд

50-годишният софтуерен инженер Александър Александров постави световен рекорд

Алекс, както е познат той, е най-възрастният финалист в историята на „Игри на волята“ не само в България, но и в историята на този световен формат.

Снощи той стигна до финала на седмия сезон на екстремното риалити. Победител в него стана Мирослав Великов.

Александър Александров е на 50 години и е софтуерен инженер. Изживял е американската мечта, работейки за някои от най-големите IT компании в света. Има 6 деца, като всяко едно от тях е кръстено на него. Връща се в България, където отново намира любовта.

„Игри на волята“ е българска версия на колумбийското шоу Desafío. Българската версия започва през есента на 2019 г. Водещ на първия сезон е Александра Сърчаджиева, а на останалите – Димо Алексиев до шести сезон), Ралица Паскалева и Павел Николов (от седми сезон).

Desafío е колумбийски риалити телевизионен сериал, продуциран от Caracol TV. В шоуто участниците са изолирани на остров и се състезават за парични и други награди. Шоуто използва система за прогресивна елиминация, която позволява на участниците да гласуват, за да изключат други членове, докато не остане само един участник, който спечели парична награда.

Въпреки че предаването е продуцирано предимно от Caracol TV, други версии са продуцирани от GenTV и Univision. Тези две версии са продуцирани във Флорида и са насочени към латиноамериканската публика в Съединените щати.

