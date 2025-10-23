Той е последният пълноправен участник в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Дечо! Шишкото! Така е известен той в „Игри на волята“, но днес стана известен и с това, че е последният пълноправен участник в екстремното риалити.

Той сбъдна мечтата си и влезе. Победи Годриенко и д-р Коеджикова, с които бе на Блатото. Там – в мизерия, глад и нищета, той живя 4 седмици.

Днес Дечо влезе във войната на племената, Гордиенко и Десислава Коеджикова си отиват вкъщи.

Това ми е мечтата в продължение на 2 години. Всеки ден, поне по 50 пъти аз съм си мислил: Дечка, няма как да се предадеш. Трябва да влезеш в „Игри на волята“, сезон 7.

Дечо, това се казва воля за победа. Тежката 15-килограмова жилетка не успя да те спре, коментира водещия Павел Николов.

Шишко, ти успя най-накрая. Влезна в голямата игра, продължи водещия.

Дечо, останалите участници вече си правят сметките, прекрояват коалициите, чертаят планове за бъдещето, търсят партньори и предават приятели, но всички си правят сметката без кръчмаря, без шишкото. Никой не подозира за твоето присъствие, ти ще си голямата изненада на Арената, ти ще преобърнеш социалната игра с краката нагоре, допълни още Павел Николов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!