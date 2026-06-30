Този месец е най-хладният и валежен юни за последните 3 години

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Отиващият си месец е бил най-хладният и валежен юни за последните 3 години. Това сочи справка на Националния институт по метеорология и хидрология.

Средната температура за страната е с около 1,2 градуса по Целзий над климатичната норма, а средният валеж е с около 20% под нормата за месеца. Месец юни 2026 г. е подобен на месец юни 2016 г. В температурно отношение е значително по-хладен от юни 2024 и 2025 г., а измерените средни валежи превишават тези от последните 2 години, предаде Нова телевизия, позовавайки се на данни от НИМХ.

Средните месечни температури, определени за оперативните станции на НИМХ в населените места, са между 17 и 25 градуса и имат отклонение от месечната норма между минус 1,3 и плюс 2,5 градуса. Най-високата измерена температура е 38,9 градуса на 29 юни в Свищов. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 6,0 градуса в Самоков на 1 юни, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 2,5 градуса на вр. Мусала на 13 юни. В София най-високата измерена температура е 33,0 градуса на 29 юни, а най-ниската – 9,0 градуса на 14 юни.

Месечните суми на валежите са между 21% (кв. Образцов чифлик, Русе) и 176% (Лом) от климатичната норма. Най-масови, както и най-обилни, са валежите на 2, 3 и 5 юни. Обилни валежи има и на 24 юни главно в Ловешка и Врачанска област. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 71,0 мм в с. Венец, обл. Шумен, на 5 юни. В София месечната сума валеж е 77,3 мм, което е 98% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 22,6 мм на 2 юни.

Падналите в края на първата седмица от юни интензивни валежи и градушки в североизточните райони нанасят сериозни повреди по земеделските култури. В общините Разград и Търговище значителна част от реколтата от ягоди и малини е унищожена.

Опасни явления

На 4 юни вследствие на проливни дъждове има наводнения в няколко общини в страната. В община Котел река Черна излиза от коритото си и залива части от село Тича, наводнени са над 30 жилищни имота. Засегнати са и селищата Остра могила, Филаретово и Малко село. Наводнен е участък от републиканския път Котел-Омуртаг. На територията на общината е обявено частично бедствено положение. Бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол заради повишеното ниво на язовир „Генерал Колев“ и контролираното му изпускане, както и в община Дългопол, където вследствие на обилните валежи са наводнени приземни етажи, дворове и селскостопански постройки в село Медовец.

На 23 юни в резултат на силна конвективна буря с валеж от дъжд и град са наводнени улици, блокирани са автомобили и тирове и са нанесени сериозни материални щети по инфраструк-турата в Лом. Измереното 24-часово количество валеж е 58,2 мм при месечна климатична норма за района 53 мм.

Редактор "Екип на Петел",

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