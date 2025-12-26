Традиционно плуване за Коледа в Англия завърши с двама изчезнали

снимка: Булфото, архив

Британската полиция съобщи днес, че търси двама мъже, изчезнали във водите край крайбрежен град в Югозападна Англия, след като спешните служби са били извикани на плажа, предаде Ройтерс и БТА.

Няколко души бяха спасени и прегледани от парамедици, а някои от тях бяха откарани в болница като предпазна мярка, съобщи полицията в графствата Девън и Корнуол.

Властите призоваха гражданите да не влизат във водата поради предупреждения за лошо време.

Плуването на Коледа е традиция в някои части на Великобритания и други места в Европа, включително в германския град Берлин.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!