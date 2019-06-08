"Трафик Нюз": Деветокласник от елитна пловдивска гимназия готвел самоубийствен атентат с бомба

trafficnews.bg

Ученик от една от елитните гимназии в града е подготвял кървав атентат в Пловдив, научи TrafficNews.

15-годишният тийнейджър е смятал да взриви огромна бомба самоделка на обществено място в последния учебен ден. Взривното устройство е било изработено от самия него и е съдържало запалими вещества и осколки, като целта е била да бъдат нанесени възможно най-много поражения.

Той е смятал да извърши самоубийствен атентат.

Преди няколко месеца тийнейджърът е попаднал под влиянието на радикална ислямска групировка. След като нейни представители успели да влязат под кожата на момчето, те започнали да го обучават как сам да сглоби бомбата.

Близки на ученика усетили, че става нещо нередно и информирали службите.

В четвъртък младежът е задържан и с него се провеждат оперативни разпити.

Българските служби работят със свои колеги от чужбина, за да стигнат до самата групировка.

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