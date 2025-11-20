Трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово"

Пиксабей

Трафикът на границите с Турция на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ е интензивен за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата със Сърбия движението на граничните пунктове е нормално.

На границите с Румъния, Сърбия и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Гърция.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

