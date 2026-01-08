Трафик на марихуана за над 6 млн. евро спряха митничарите на "Капитан Андреево"

снимка: Агенция „Митници“

Трафик на марихуана с общо тегло близо 740 кг беше предотвратен на МП Капитан Андреево при операция на Агенция „Митници“ с участието на ГД „Борба с организираната престъпност“ и ГД „Гранична полиция“. Стойността на наркотичното вещество по цени на съдопроизводството е за над 6 милиона евро, съобщават от Агенция „Митници“.

Случаят е поредното доказателство за координираните и целенасочени действия на българските институции срещу трафика на наркотични вещества, заяви Стефан Бакалов, началник отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ и припомни, че ГКПП Капитан Андреево е основен сухопътен граничен преход между ЕС и Азия и митническите служители там са пряко ангажирани с дейностите по сигурност и безопасност в Общността.

Стефан Бакалов допълни, че това не е първият случай за предотвратен такъв трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и уточни, че две са основните причини - цената на марихуаната в Турция е 30-40 евро за грам (за разлика от цената в България, която около три пъти по-ниска), както и че Турция е хъб за Близкия Изток. Той специално подчерта и доброто взаимодействие с турските партньорски служби.

Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково представи обстоятелствата по случая: На 06.01.2026 г. на трасе „Изходящи товарни автомобили“ на пункта пристига товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с полска регистрация. Шофьорът – полски гражданин, представя документи за превозвания товар – битова техника (прахосмукачки), от Полша и България за Турция. Вследствие на рисков анализ от служители на отдел „Борба с наркотрафика“ в Териториална дирекция Митница Бургас товарът е селектиран за щателен контрол, извършен съвместно със служители на МП „Капитан Андреево“. В хода на контролните действия, в товарното помещение между декларирания товар, са открити 5 дървени сандъка, съдържащи 626 пакета със зелена тревиста маса. При извършения полеви наркотест тя реагира на марихуана с общо тегло 739,210 кг. Стойността на задържаната марихуана е 6 047 233 евро (11 827 360 лева) по цени за нуждите на съдебната система.

Това е един от най-големите случаи на предотвратен износ на наркотични вещества на българо-турската граница, заяви Емил Борисов, зам.- директор на ГД „Борба с организираната престъпност“ – МВР и коментира, че трансграничният трафик винаги е свързан и с организирана престъпност. Към момента ГДБОП работи с чужди партньори по допълнително изясняване на случая като има данни за подобен „modus operandi“.

Илиян Гьорчев, началник на група на ГКПП „Капитан Андреево“ уточни, че при оперативните действия с помощта на ГД „Гранична полиция“ са взети високи мерки за сигурност.

За последните четири месеца това е втори случай на предотвратяването на такова голямо количество наркотично вещество и това показва доброто сътрудничество и взаимодействие, заяви Иван Стоянов, окръжен прокурор на Хасково и припомни, че ГКПП „Капитан Андреево“ е външна граница на ЕС и българските институции изпълняват своите отговорности към охраната й.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. Окръжна прокуратура - Хасково привлече като обвиняем К.Ш., на 49 г., полски гражданин, за това, че 06.01.2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево", общ.Свиленград, обл.Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната - от Република България в Република Турция, високорисково наркотично вещество - марихуана с общо бруто тегло 739,210 килограма на обща стойност 6 047 233 евро /с левова равностойност 11 827 360 лв./, като предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък и опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини. Обвиняемият К.Щ. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура - Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Престъплението е квалифицирано по чл.242 ал.4 предл.1-во, вр.ал.2 предл.1-во, вр.чл.18 ал.1 от Наказателния кодекс.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!