Трафикът е интензивен на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

17.10.2025 / 08:20 0

Снимка: Агенция "Митници", архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 6:00 ч. тази сутрин. 

Движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички пунктове на границата със Сърбия, посочва БТА. 

На границата с Румъния движението е нормално всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция". 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

 

