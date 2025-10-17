Трафикът е интензивен на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) с Турция - "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово", на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 6:00 ч. тази сутрин.

Движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

Трафикът е нормален на всички пунктове на границата със Сърбия, посочва БТА.

На границата с Румъния движението е нормално всички гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция".

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!