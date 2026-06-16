Трафикът е интензивен на граничния пункт „Калотина“ на вход за автомобили

Снимка МВР

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт със Сърбия „Калотина“ на вход от леки автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира, информира БТА.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Редактор "Екип на Петел",

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