Снимка: МВР

Трафикът е нормален на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията е актуална към 6 ч. тази сутрин.

За границата с Румъния властите припомнят, че от 22 август фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, допълниха от „Гранична полиция“.

По границата с Гърция продължават строителните дейности от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти, посочва БТА. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

По границата с Турци, Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.

