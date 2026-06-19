Трафикът е нормален на всички гранични преходи

Снимка: МВР

На всички гранични преходи трафикът е нормален, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“.

На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Редактор "Екип на Петел",

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