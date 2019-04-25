Трафикът към Гърция все още е спокоен

Репортерът на "Нова телевизия" Антон Чавдаров се включи на живо в ефира от граничния пункт Кулата-Промахон, за да разкрие дали има натоварен трафик.

Както е известно, от утре следват четири поредни почивни дни, а още днес след работа хиляди българи тръгват към южната ни съседка.

В този час все още няма сериозен наплив към граничния пункт с Гърция, но по-късно се очаква той да се усили.

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