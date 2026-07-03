Трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" е интензивен
Снимка: МВР
Трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" на изход за леки и товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, като данните са за 06:00 ч.
На граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.
През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На всички гранични останали контролно-пропускателни пунктове трафикът е нормален.
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