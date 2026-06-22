Трафикът на граничните преходи и пунктове със съседните държави тази сутрин

кадър: Петел

Нормален е трафикът на граничните преходи и пунктове със съседните държави, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е към 6:00 ч. тази сутрин.

На граничния преход Русе – Гюргево, на границата с Румъния, се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция, през граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът всички ГКПП с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия, предава БТА..

Редактор "Екип на Петел",

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