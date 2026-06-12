Трафикът на граничните пунктове е нормален

Снимка: МВР

Трафикът на всички гранични пунктове и преходи е нормален. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“, като информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ на границата с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на граничните контролно-пропускателни пунктове на границите със Сърбия, Турция и с Република Северна Македония.

Редактор "Екип на Петел",

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