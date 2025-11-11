Трафикът на граничните пунктове и преходи у нас тази сутрин
Булфото
Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството по данни към 06:00 часа тази сутрин.
Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.
На границата с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.
На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!