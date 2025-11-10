реклама

Трафикът на граничните пунктове и преходи в страната тази сутрин

10.11.2025 / 07:02 0

снимка: МВР

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. 

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта, предаде БТА. 

 

