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Агенция "Блумбърг", съобщи, че трафикът на търговски кораби през Ормуз почти е спрял след поредните американски удари.

Придвижване на плавателни съдове се наблюдава само в северната част на протока, край бреговете на Иран. Там е транспортният маршрут, одобрен от иранските власти, предаде БНР.

Иранската армия е нанесла удари по системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" в Кувейт, радарен комплекс в Катар и резервоари за гориво в американска база в Бахрейн, по информация на държавната телевизия и радио в Техеран.

Редактор "Екип на Петел",

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