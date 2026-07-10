Трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове е нормален
Снимка: Гугъл мапс
На всички гранични контролно-пропускателни пунктове трафикът е нормален.
От 10 ч. на 30 юни на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост, припомнят от Главна дирекция „Гранична полиция“. Трафикът се осъществява в двете платна.
През граничните преходи „Рудозем“, "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
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