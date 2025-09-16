Трафикът по граничните пунктове и преходи тази сутрин

Петел.бг

Нормален е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 часа, предаде БТА.

По границата с Румъния продължава да е преустановено движението на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението, припомнят от „Гранична полиция“. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на останалите гранични преходи.

По границата с Гърция на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Нормален е трафикът по всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!