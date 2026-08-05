Трафикът тази сутрин през граничните преходи и пунктове в страната

снимка: Агенция "Митници"

Нормално е преминаването на граничните преходи и пунктове в страната, информира Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. От 10:00 часа на 30.06.2026 г. на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна, напомнят от дирекцията.

От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав.

От 10:00 ч. на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа заради ниското ниво на Дунав. Платформата се намира в България.

ГНа границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.

Нормално е движението на автомобили през граничните пуктове с Република Северна Македония и Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!