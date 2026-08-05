Трафикът тази сутрин през граничните преходи и пунктове в страната
снимка: Агенция "Митници"
Нормално е преминаването на граничните преходи и пунктове в страната, информира Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. От 10:00 часа на 30.06.2026 г. на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна, напомнят от дирекцията.
От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав.
От 10:00 ч. на 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа заради ниското ниво на Дунав. Платформата се намира в България.
ГНа границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.
През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На границата с Турция движението е нормално на всички контролно-пропускателни пунктове.
Нормално е движението на автомобили през граничните пуктове с Република Северна Македония и Сърбия.
Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, предаде БТА.
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