Трагедия е станала на плажа в Силистар

Снимка Булфото



Неприятните новини от наши плажове зачестиха.

Трагедия се разигра тази вечер малко преди 18:00 часа на най-южния български плаж Силистар, където 39-годишен мъж загуби живота си след като многократно не се подчини на предупрежденията на спасителите. Въпреки издигнатия червен флаг и силното вълнение, мъжът и приятелят му решиха да скочат от скалите в неохраняемата зона, информира "Флагман".

Инцидентът се случи буквално минути преди края на работния ден на спасителната служба, когато морето беше изключително бурно с вълнение, което затруднява дори най-опитните плувци. В рамките на час спасителите три пъти отправяха предупреждения към двамата мъже да не влизат във водата, тъй като морето "влачи навътре" и е опасно.

Пренебрегнаха забраните

"Силното вълнение и червеният флаг изобщо не са стряскали голяма част от летовниците на плажа и особено този млад мъж," разказа очевидец, цитиран от местната медия. Обиден от отношението на спасителите, гостът на Силистар и неговият приятел се изтеглиха от охраняемата зона и отидоха да скачат от скалите до плажа.

Двамата летовници бяха отнесени от огромното вълнение. Спасителите успяха да извадят първия мъж след продължителна борба с вълните, но когато извлякоха на брега и втория, той се оказа в много тежко състояние.

Борба за живота

"Имаше пулс, сигурен съм, защото чувах какво говори медицинското лице на място, както и спасителите. Биха му норадреналин, даваха му кислород и проведоха хладнокръвно всички реанимационни действия, както е по наредба", описа драматичните моменти очевидецът.

За съжаление до идването на линейката от Созопол с необходимото оборудване вече беше твърде късно. Въпреки професионалните усилия на медицинските екипи, 39-годишният мъж не можа да бъде спасен.

Спасителите отново призовават летовниците да се вслушват в разпоредбите на спасителната служба, особено при бурно море и червен флаг.

