Трагедия на пистата в Кортина: Линдзи Вон падна на глава

Кадър БТВ

Линдзи Вон приключи със ските след брутално падане по време на спускането на Олимпийските игри в Милано/Кортина, предаде БТВ.

Легендата в алпийските ски падна малко след старта, след като закачи дясната си ръка на една от вратите. Вон остана да лежи на пистата, като спасителните екипи веднага се отзоваха.

По ирония на съдбата на жребия и се падна фаталният номер 13, а инцидентът стана в... 13-ата секунда.

При падането тялото и се завъртя и тя се приземи на глава. "Виковете ѝ от болка се чуха по целия свят, което направи сцената още по-трогателна. Състезанието беше спряно за спасителни акции", написа Sportal.it.

