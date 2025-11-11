Трагедия над Провадия: Мъж падна от калето на крепостта Овеч

Пиксабей

Снощи в 21:24 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна е получено съобщение за мъж, паднал от калето на крепостта „Овеч“ над Провадия в гориста местност.

На мястото е изпратен един противопожарен екип от Провадия и екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“. Екипите са открили безжизненото тяло на мъжа.

На място е пристигнал и екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е потвърдил смъртта.

След извършване на оглед от Оперативна следствена група от Районно управление – Провадия служителите на пожарната са оказали съдействие за пренасяне на тялото до линейка, предаде БТА.

