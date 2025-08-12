Трагедия с петгодишно дете в басейн в Равда

Пиксабей

Петгодишно дете от Стара Загора е загинало снощи след инцидент в басейн на хотелски комплекс в Равда.

Трагедията е станала около 22:00 часа на 11 август, когато детето, по неизяснени обстоятелства, е влязло във водата, предаде "Флагман".

По информация, майката и вуйчото на детето са били в близост, но случилото се е развило твърде бързо и спасяването е било невъзможно. Не е известно дали в комплекса е имало охрана или спасител по това време.

„Всички сме потресени. Това дете беше слънчице – винаги с усмивка, винаги близо до майка си. Знам, че са от Стара Загора, но притежават апартамент тук, майката е с адресна регистрация в Равда“, споделя със сълзи в очите жена, живееща в съседен апартамент.

По случая се извършва проверка за установяване на всички обстоятелства около инцидента.

