Трагедия в Царево навръх Съединението

Чешки гражданин на 54 години е загинал при пътнотранспортно произшествие в Царево, станало около 16 часа в района на провлака между новия и стария град. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.

По първоначални данни мъжът е управлявал скутер, бил е без предпазна каска и се е ударил в правомерно движещ се лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж.

Мотоциклетистът е починал на място.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на лекия автомобил са отрицателни.

