Трагедия във водите на Струма, двама удавени възрастни, търсят две деца на 10 години

Пиксабей

Трагедия в река Струма край село Пастух, община Невестино. Две деца се издирват по течението на реката, те са на възраст около 10 години. Баба им и дядо им са открити удавени в реката, потвърдиха от полицията за NOVA. Предполага се, че семейството е било на пикник.

С тях е имало и трето дете, на възраст около 6 години, което е намерено в добро състояние.

В Издирването на изчезналите две момчета се е включила полицията и доброволци.

Какво е довело до трагедията обаче все още не е ясно.

Редактор "Екип на Петел",

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