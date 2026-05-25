Трагедията в Благоевград: 20-годишен остава в ареста, пострадалото момче е в критично състояние

Булфото

Благоевград обяви ден на траур след трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок. Младежът, паднал от същата сграда, е оцелял, но състоянието му остава критично.

Пострадалият е настанен в реанимацията на „Пирогов“, като лекарите продължават да се борят за живота му.

Разследването по случая продължава, а към момента има един задържан. Това е 20-годишен студент, открит в апартамента в нощта на трагедията. По информация на разследващите той е бил в неадекватно състояние при пристигането на полицията, предава бТВ.

Употребата на ЛСД в комбинация с райски газ и марихуана, каквито са открити в пробите на присъствалите на злополучния купон в Благоевград, прави възможни версиите и за насилие, но и за самонараняване.

„Оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят като лисици или като птици, да скочат отнякъде, да искат да полетят, смятат, че имат крила. А агресията е**...** как да ви кажа – не само неконтролируема, но и необмислена“, казва д-р Теменужка Любенова.

Очаква се утре и психолози да влязат в гимназиите, чиито възпитаници са починалото момиче и момчето, което се бори за живота си в болница „Пирогов“. Омбудсманът организира спешна среща с училищни директори и полиция.

„Трябва да има такава среща и трябва да има диалог, защото ние в момента си говорим тук, пред един блок, пред който е загинало едно дете. Значи сме закъснели!“, казва Злата Ризова, омбудсман на община Благоевград.

Според д-р Любенова борбата с наркотиците, които заливат улиците, е тясно свързана с политиката и предполага две важни стъпки.

„Да не се плаща с пари от наркодилъри за изборите, за гласове, и второ – с парите на наркодилърите да не се създава корупция в България!“, казва д-р Теменужка Любенова.

Тя подчерта още, че при престъпления, свързани с наркотиците, трябва да се търси и медицинско решение, преди да се пристъпи към прилагане на правото, тъй като при всички случаи става дума за заболяване.

