Трагедията в Русе: Аутопсия установи причината за смъртта на младия мъж

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Черепно-мозъчна травма е причина за смъртта на 38-годишен мъж от Русе, чието тяло беше открито в дома му от негов близък.

Това е констатирала аутопсията, извършена от съдебния лекар, съобщават от Окръжната прокуратура в града, под чието ръководство се води разследването на случая.

Безжизненото тяло на мъжа с инициали А. В. е открито на 17 юни от неговия баща.

След няколко неуспешни опита да се свърже с него по телефона, той отишъл до дома, в който синът му живеел сам, пише Блиц.

При влизане в жилището видял по пода, дивана и спалнята червеникави петна, които оприличил на кръв. Намерил сина си да лежи безжизнен на пода в банята и веднага подал сигнал на телефон 112, съобщиха още от прокуратурата.

От обвинението уточниха, че починалият е страдал от различни заболявания, най-тежкото от които е епилепсия, с чести припадъци.

В присъствието на поемни лица и съдебен лекар на жилището и на тялото на починалия мъж е извършен оглед. Иззети са за изследване биологични следи и са назначени експертизи. Работи се по всички версии. На този етап основната е самонараняване при падане от собствен ръст в резултат на епилептичен припадък, уточниха от прокуратурата, като добавиха, че работата по случая продължава.

Провеждат се разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи.

Редактор "Екип на Петел",

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