Трагедията в Русе: Аутопсия установи причината за смъртта на младия мъж
Снимка Булфото
Черепно-мозъчна травма е причина за смъртта на 38-годишен мъж от Русе, чието тяло беше открито в дома му от негов близък.
Това е констатирала аутопсията, извършена от съдебния лекар, съобщават от Окръжната прокуратура в града, под чието ръководство се води разследването на случая.
Безжизненото тяло на мъжа с инициали А. В. е открито на 17 юни от неговия баща.
След няколко неуспешни опита да се свърже с него по телефона, той отишъл до дома, в който синът му живеел сам, пише Блиц.
При влизане в жилището видял по пода, дивана и спалнята червеникави петна, които оприличил на кръв. Намерил сина си да лежи безжизнен на пода в банята и веднага подал сигнал на телефон 112, съобщиха още от прокуратурата.
От обвинението уточниха, че починалият е страдал от различни заболявания, най-тежкото от които е епилепсия, с чести припадъци.
В присъствието на поемни лица и съдебен лекар на жилището и на тялото на починалия мъж е извършен оглед. Иззети са за изследване биологични следи и са назначени експертизи. Работи се по всички версии. На този етап основната е самонараняване при падане от собствен ръст в резултат на епилептичен припадък, уточниха от прокуратурата, като добавиха, че работата по случая продължава.
Провеждат се разпити на свидетели и са назначени необходимите експертизи.
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