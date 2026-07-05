Трагедията в р. Струма: Къпането е забранено, санкциите са неприложими

кадър: бТВ

Трагична развръзка на операцията край река Струма. Намериха тялото и на второто издирвано дете в района на село Пастух.

Инцидентът стана в района около река Струма, където загинаха четирима души.

„Със заповед на кмета на община Невестино е забранено къпането във всички водоеми, намиращи се в района на общината – реки и язовири“, каза в „Тази сутрин“ зам.-кметът на община Невестино Йордан Глогов.

В началото на миналия месец в района е поставена табела, че къпането е забранено. Табелата обаче вече я няма.

„Някой я е изхвърлил. Няма друг начин, освен с табели, ние да оповестим, че на мястото къпането е забранено. Би трябвало да има санкции, но ние не можем да ги приложим, защото не сме постоянно на това ваканционно селище“, обясни Глогов.

„Трябва да разчитаме на съзнанието на родителите да не допускат децата си да плуват в река Струма“, допълни там.

В района има ваканционно селище и постоянно има хора, които се къпят в реката. При скалата, от която хората скачат, е намерено въже, по което те се качват по нея.

„Жителите на Пастух знаят за това място. Знаят за лошото течение, което има река Струма. Привидно спокойно течение, но при дълбочина не е така“, каза Йордан Глогов.

„Най-опасното място, което е в този район, е тук до тази скала. Водата влиза под нея, излиза и се получава един водовъртеж, който унася под скалата. Така се е случило и с хората, които са се къпали“, посочи още той.

„Контролът трябва да го осъществим ние, но само със законови средства. И това е да наситим района с още повече табели, които да предупреждават хората да не се къпят. Друг начин няма – не можем да правим заграждения по реката“, допълни Глогов.

Редактор "Екип на Петел",

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