Трагедията в швейцарския ски курорт станала заради звукоизолационна пяна

Звукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е обект на засилен интерес от страна на разследващите органи, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още от избухването на пожара в бар „Льо Констеласион“ в луксозния курорт, около 1:30 ч. местно време, се водят дебати дали са били спазени стандартите за безопасност. По това време заведението е било препълнено с млади хора, празнуващи настъпването на Новата година.

Беатрис Пийо, водещ прокурор в югозападния швейцарски кантон Вале, заяви пред журналисти, че основната хипотеза е запалване, причинено от „фойерверки или бенгалски свещи, прикрепени към бутилки шампанско и вдигнати твърде близо до тавана“ на сутерена на бара.

Снимки, разпространени в социалните мрежи, показват ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност. След като ситуацията става ясна, настъпва паника.

Разследването действително се съсредоточава върху начина на монтаж на тази пяна и ще трябва да установи дали използваният звукоизолационен материал отговаря на изискванията и дали именно той е предизвикал пожара, уточни Пийо.

По думите на Фреди Риго, бивш професионален пожарникар във Франция и съдебен експерт, материалът, видим на кадрите онлайн, съответства на продукти, които са „лесно, дори много лесно, запалими“.

Той подчерта, че подобна пяна очевидно не отговаря на стандартите за пожароустойчивост от клас M1, изисквани за тавани в обществени сгради във Франция. Материалите с такъв рейтинг могат да се разграждат под въздействието на топлина, но не образуват пламъци или горящи капки, каквито се виждат във видеото. Когато звукоизолационната пяна не е обработена с огнеустойчиви вещества, огънят може да се разпространи изключително бързо, обясни експертът.

Ромен Амис, друг съдебен експерт по пожари, обърна внимание, че димът, отделян при горенето на подобни материали, е токсичен, особено в силно ограничени пространства, какъвто е бил препълненият сутерен на „Льо Констеласион“.

Той сравни трагедията в Кран-Монтана с пожара в бара „Куба Либре“ в Руан, Северна Франция, при който през 2016 г. загинаха 14 души. В двата случая ситуацията е сходна – силно запалима пяна на тавана, която отделя големи количества дим, допълва Бтв.

Давид Зенуда, вицепрезидент на Съюза на занаятите и индустриите в хотелския и ресторантьорския сектор в Париж, определи използването на подобен тип пяна за звукоизолация в обществено заведение като „немислимо“. Той обясни, че за такива цели съществуват специализирани решения за покриване на тавани и стени, създаващи своеобразна конструкция „кутия в кутия“.

Обичайният подход включва гипсокартонени панели, върху които се поставят битумни плоскости с каменна вата, последвани от още един защитен слой – процес, който е сложен и изисква сериозни инвестиции. Методът, който изглежда е бил използван в бара в Кран-Монтана, наподобява звукоизолация за медийни кабини или звукозаписни студия, а не за обекти с обществен достъп.

Опасността е била същата, както ако управителите бяха покрили помещението с найлонови листове, допълни Зенуда, като подчерта, че в комбинация с фойерверките резултатът би бил идентичен.

