Трагичен инцидент на стадион в Испания: Футболен запалянко изгуби живота си по време на мач

Испанският футбол бе разтърсен от неочаквана трагедия по време на двубоя между Сеута и Алмерия от Ла Лига 2, провел се на стадион „Алфонсо Мурубе“. Един от феновете на трибуните внезапно се почувства зле, което доведе до незабавна намеса на медицинските екипи.

Според информация на „Cadena SER“, инцидентът е станал по време на първото полувреме, когато привърженикът е получил сериозен здравословен проблем. Медиците на стадиона са реагирали светкавично и са започнали реанимационни действия директно на трибуните, но за съжаление, въпреки всички усилия, животът на фена не е могъл да бъде спасен, пише Факти.

Заради трагичната случка срещата бе прекъсната за близо 10 минути, а след почивката организаторите взеха тежкото решение да прекратят мача в знак на уважение към починалия запалянко.

