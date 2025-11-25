Тръгна измама за Черен петък със сайтове двойници

Кадър Ние, потребителите

Все по-често се наблюдават и сайтове, които са двойници на познати и утвърдени марки

В месеца на големите намаления, все по-често потребителите подават сигнали със съмнения дали процентно свалените цени са реални. За да сме сигурни, че даден продукт наистина е намален, е добре поне месец по-рано да проследим как върви цената му. Това сподели Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите".

Тя допълни, че още от началото на месеца, са започнали кампаниите като "черен месец", "черна седмица" и т.н.

"Ние сме склонни, когато видим оферта с много висок процент намаление, да си купим нещо, което изобщо не ни трябва или пък много прилична на нещо, което ще ни свърши работа. Има много случаи, които са стигали до мен – хората са правили екранни снимки и виждаме как т.нар. редовна цена, от която се извършва намалението и която по закон трябва да е прилагана поне 1 месец преди кампанията за отстъпки, е била една, след това се е повишила за 3-4 дни и след това от нея се е извършило намалението", обясни Руменова.

"По този начин само заради съобщението за намаление, потребителят може да купи нещо, защото си мисли, че е изгодно, а на реално това да не е вярно", добави тя.

По думите на Руменова, се наблюдава и практиката за комулативни намаления – 50%+20%. Хората остават с впечатлението, че реалната отстъпка от цената е 70%, но това не е така.

"От редовната цена се намаляват 50% и от полученото с още 20%, което е по-малко от 70%. Ето такива едни игри се наблюдават. Отделно от това има условия при пазаруване над определена стойност или вторият артикул е на 50%, обаче толкова неясно е казано, че потребителят остава с усещането, че сделката е доста по-изгодна, отколкото на практика е", посочи Габриела Руменова.

Тя добави, че все по-често се наблюдават и сайтове, които са двойници на познати и утвърдени марки. Те предлагат много висок процент отстъпка, снимките на артикулите често са генерирани чрез изкуствен интелект. "При поръчка потребители рискуват или да не получат нищо, или да получат нещо, което няма да им върши работа", коментира Габриела Руменова.

"Потребителите трябва да бъдат добре информирани за рисковете, които крие включването на изкуствен интелект при предлагането на различен тип сделки. Много често се използва логото на утвърдени брандове, изцяло начина, по който изглежда официалния сайт на този бранд. Това, което може да ни подскаже, че сайтът е двойник е много малка отлика в URL адреса или липсата на стационарен адрес в раздела за контакти", каза Габриела Руменова.

Тя посъветва потребителите преди покупка от подобни сайтове, винаги да проверяват как физически могат да свържат с търговеца, това сподели Габриела Руменова в ефира на БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!