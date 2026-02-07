Тръгналият от Варна кораб „Св. св. Кирил и Методий“ достигна Антарктическия континент

Снимка: Булфото, архив

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) записа историческо постижение, достигайки за първи път до самия Антарктически континент. Плавателният съд пусна котва в залива „Надежда“, отбелязвайки ключов етап от своята полярна мисия.

В рамките на престоя в залива, официална делегация и част от учените на борда ще осъществят посещение в аржентинската антарктическа база „Есперанса“, посочва Евроком. Това стъпване на континенталната част на Антарктида разширява обхвата на българското присъствие, което традиционно е съсредоточено около базата на остров Ливингстън.

Пътят на експедицията към Ледения континент започна на 7 ноември, когато корабът отплава от Варна. След едномесечно плаване през водите на Атлантическия океан на 13 декември миналата година НИК 421 акостира във военната база на аржентинския град Мар дел Плата за логистично осигуряване преди финалния етап на пътуването.

Мисията на кораба надхвърля чисто научните цели и подпомага информационното присъствие на България в региона. Още през февруари 2024 г. националната информационна агенция на България откри свой пресклуб в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

