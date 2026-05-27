Тръгва нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Минималната работна заплата вече няма да е 50 процента от средната, а ще се определя по нов механизъм – това обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият ѝ размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.

Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че сега действащият начин за определяне на минималната работна заплата чрез автоматичния механизъм, който е записан в Кодекса на труда, не дава добри резултати:

"Не води до ефективност на разходването на средства от държавния бюджет, съответно нито синдикатите, нито работодателите са доволни от автоматичния механизъм в момента.

И имаме набелязани мерки със социалните партньори за изработване на текстове, които да бъдат предложени за промяна, не само промяна в кодекса на труда, те изискват допълнителни законодателни инициативи, включване и на други органи, като например Националния статистически институт в изчисленията", цитирана от БНР.

Идеята е при новия механизъм размерът на минималната заплата да се договаря по браншове от бизнеса и синдикатите по определени критерии с отчитане на инфлацията и производителността на труда, а социалното министерство да бъде посредник в разговорите. Във връзка с предложението на КНСБ да се въведе официално т.нар. заплата за издръжка, министър Ефремова заяви:

"Няма да работим върху ден на заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен".

Министър Ефремова представи екипа си и приоритетите в дейността на министерството. Основната задача сега е подготовката на редовния бюджет за 2026-а година, като ще бъдат гарантирани пенсиите и всички социални плащания, увери тя. Тя допълни, че в огромната си част бюджетът на социалното министерство се разходва в изпълнение на законови текстове и при извършения анализ на всички структури и че не са открити нередности:

"Нямаме такъв тип високи разходи, нерегламентирани разходи или поети ангажименти, които не могат да бъдат изплатени".

